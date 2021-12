Ecco i nuovi orari degli sportelli di Rivieracqua presenti sul territorio provinciale

Rivieracqua comunica i nuovi orari degli sportelli presenti sul territorio provinciale:

Sanremo - Via Armea 96

da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 16.00

Sabato dalle 08.00 alle 12.00

Imperia - Via San Pio da Pietrelcina 42

da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 12.00

Lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30

Ventimiglia - Lungomare Varaldo 23

da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.00

Mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30



Diano Marina - Viale Kennedy 22

da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 12.00

Giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30



Rivieracqua precisa che, a causa dell'emergenza in atto, l'accesso agli uffici sarà consentito - in numero limitato dl persone in contemporanea - previa misurazione della temperatura e sanificazione delle mani.

Resta invariato il recapito telefonico per la segnalazione dei guasti: Numero verde guasti 800.410.344