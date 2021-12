Monesi, Ioculano (PD): “La Regione guidi l'ampliamento dell'offerta turistica di Monesi”

Monesi negli ultimi anni ha fronteggiato una pesante crisi dovuta alle esigue nevicate e alle alluvioni, questo ha limitato l’attività turistica invernale su cui la località basa buona parte della sua economia, per questo serve un rilancio del comprensorio in chiave turistica per dodici mesi.

“È necessario pensare a delle aree per attività outdoor anche nella stagione estiva, per non limitare la proposta turistica di Monesi solo al periodo invernale. Questo permetterebbe di incrementare le potenzialità del comprensorio in ogni stagione. Per questo La Regione Liguria deve guidare le azioni necessarie e sostenere il Comune di Triora nella perimetrazione e nell’eventuale esproprio dei terreni che permetterebbero di rendere accessibile l’area sciistica anche durante la stagione estiva facendo diventare il comprensorio di Monesi in grado di sviluppare progetti turistici ad ampio raggio e per dodici mesi l’anno”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, dopo aver presentato in consiglio un’interrogazione per chiedere il rilancio turistico di Monesi.