Coronavirus: aumento del 24,29% dei contagiati in una settimana in provincia, Ventimiglia la città con l'incidenza più alta (219)

Prosegue costante l’aumento dei contagiati nella nostra provincia e, come la settimana scorsa, anche negli ultimi sette giorni del 20% (24,29 per l’esattezza) con il numero di malati di Covid che sale da 848 a 1.054.

E' di ieri la notizia relativa allo stop delle visite dei parenti in ospedale e la decisione di andare in 'Dad' a scuola, anche con un solo contagiato per classe. Una scelta obbligata, dettata dall'impennata continua di contagi. Oggi facciamo il punto della situazione sui contagi nell'ultima settimana.

Ogni 7 giorni, oltre al bollettino quotidiano, proponiamo la situazione aggiornata comune per comune, analizzando con più attenzione quelli più popolosi. Anche questa settimana è Ventimiglia la città con il maggior numero di contagiati, sfondando quota 200. Passa da 183 a 219 (+19,67%) mentre Sanremo rimane dietro ma con un rialzo maggiore, da 167 a 206 (+25,6%). Anche Imperia sale sopra quota 200, passando da 166 a 205 (+23,49%). Subito dietro ci sono: Camporosso, da 53 a 59 e Taggia da 31 a 37 mentre Vallecrosia supera Bordighera, passando da 26 a 32. La città delle palme cresce da 24 a 32 ma anche Dolceacqua fa segnare un alto numero di contagiati (in rapporto alla popolazione) da 13 a 23.

La situazione negli altri comuni: Ospedaletti 22, Cervo 21, Riva Ligure 15, Cipressa 14, Diano Marina e Isolabona 13, San Bartolomeo al Mare e Vallebona 12, Dolcedo 9, Diano Castello e Santo Stefano al Mare 8, Diano Arentino e Pompeiana 7; Pontedassio, Rocchetta Nervina 6 e San Lorenzo al Mare 6; Castellaro, Pieve di Teco e Rezzo 5; Badalucco e San Biagio della Cima 4; Apricale, Bajardo, Diano San Pietro, Perinaldo, Ranzo, Seborga e Villa Faraldi 3; Castelvittorio, Costarainera, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte e Soldano 2; Armo, Aurigo, Ceriana, Chiusanico, Civezza, Cosio D'Arroscia, Molini di Triora, Pornassio, Prelà e Triora 1.

Rimangono ‘Covid free’ (senza nessun contagiato): Airole, Aquila D'Arroscia, Borghetto D'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusavecchia, Lucinasco, Mendatica, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Pigna, Terzorio, Vasia e Vessalico.

Salgono anche questa settimana le ‘sorveglianze attive’, passando dalle 1.667 alle 1.940 di oggi (+16,37%).