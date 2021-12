Sanremo: da mercoledì prossimo torna 'in presenza' la settimana nobeliana, serie di eventi internazionali

Ritorna in presenza la settimana nobeliana di Sanremo, una serie di eventi culturali di profilo internazionale che celebrano i Premi Nobel. La splendida Villa in stile Moresco, che fu l’abitazione del famoso scienziato e filantropo Alfred Nobel negli ultimi anni della sua vita, ospiterà, dall’8 al 13 dicembre, una settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, in cui si svolgeranno congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo. Saranno presenti figure illustri del mondo accademico, scientifico e letterario. Oltre ai convegni, verrà dato spazio ad eventi conviviali e spettacoli.

La prima giornata si aprirà mercoledì prossimo con la Prima Mondiale - Sii il tuo Nobel - spettacolo teatrale dedicato alla vita di Alfred Nobel di Davide Conati, regia di Francesco Branchetti. Ingresso intero 15,00€ - ridotto over 60 e under 18 15,00€ - a seguire su prenotazione un ricco aperitivo gourmet - bingresso combinato 25,00 €.

La giornata di venerdì 10 dicembre si aprirà con la tavola rotonda “Sostenibilità dal fiore alla moda”, per proseguire con la consueta diretta streaming dell’assegnazione dei Premi Nobel da Stoccolma (evento gratuito) e alle 18 la presentazione del libro “Come Vincere un Nobel” (evento gratuito) – incontro con l’autore Massimiano Bucchi, scrittore e sociologo.

La giornata si concluderà con un’elegante cena di gala, (al costo di 100,00 €) con la partecipazione straordinaria del prestigioso coro svedese da Nordiska Musikgymnasiet e l’Ambasciata Svedese, per consolidare il forte legame che unisce Villa Nobel alla Svezia. Sabato 11 dicembre si aprirà con due convegni dedicati alla medicina.

Alle ore 9:00, infatti, avrà inizio il convegno “Nuove frontiere in pediatria” – a cura del Direttore del Centro Studi Associazione Internazionale Alfred Nobel - Sanremo Dott. Gianfranco Trapani e valido per i crediti ECM con un ricco programma di formazione medica della Federazione Italiana Medici Pediatri Liguria Sezione di Imperia. A fine mattinata verrà consegnato dalla Presidente di Confindustria d’Imperia Dott.ssa Barbara Amerio il prestigioso premio Public Health Villa Nobel Sanremo Award sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Verranno inoltre assegnati i riconoscimenti per i migliori abstract di Public Health per la tutela e promozione della salute delle nuove generazioni anche attraverso i circuiti virtuosi dell’economia circolare per la sostenibilità ambientale. Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito centrostudinobel.org

Alle ore 10:00, invece, prenderà avvio il convegno “Informazione e disinformazione Covid 19” con la partecipazione di figure di spicco del mondo accademico e scientifico, tra le quali la Senatrice a Vita e farmacologa Dott.ssa Elena Cattaneo ed il Vicepresidente FNOMCeO Prof. Giovanni Leoni.

La giornata dell’11 dicembre proseguirà alle ore 17:00 con il racconto in musica “Marie Curie e le dive della bella epoque” (ingresso 25,00 € compreso di ricco aperitivo gourmet), brani cantati dal soprano Angelica Cirillo, alternati a letture del libro dedicato alle donne della bella Époque, interpretate dalla stessa autrice Raffaella Ranise. Al termine dell’evento seguirà la consegna del Premio “Villa Nobel Sanremo” alla scrittrice Dacia Maraini.

La giornata si chiuderà alle ore 18:30 con la presentazione del libro “La scuola ci salverà” di Dacia Maraini (evento gratuito) - scrittrice di fama nazionale vincitrice del Premio Strega e Campiello, oltre ad essere stata candidata al Premio Nobel per la Letteratura. A conclusione verrà proposto un ricco aperitivo con specialità gourmet al costo di 20,00 €.

La Nobel Week vedrà nella giornata conclusiva, 13 Dicembre l’evento dedicato a Santa Lucia, dove verranno servite le tipiche specialità svedesi, accompagnate dal tradizionale coro di bambini di Santa Lucia

La Prime Quality concessionaria di Villa Nobel ringrazia l’Associazione Internazionale Alfred Nobel – Sanremo ed il Centro Studi della stessa, per il costante impegno nella promozione e valorizzazione dell’eredità di Alfred Nobel nel mondo.

Tutti gli eventi conviviali sono realizzati con la preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero Ruffini di Arma di Taggia. La cena di gala ed i due aperitivi gourmet saranno, infatti, preparati e serviti dai talentuosi alunni dell’Istituto sotto la supervisione sapiente dello Chef Prof. Valter Gaiaudi, in un ottica di valorizzazione dei giovani attraverso un progetto di impresa simulata formativa. Al progetto ha aderito con entusiasmo la Dirigente scolastica Maria Grazia Blanco.

Tutti gli eventi potranno essere prenotati tramite il sito villanobel.eventbrite.it

Inviando una mail all’indirizzo: nw@villanobel.it. Per maggiori informazioni: Tel. +39 0184 50 10 17 – Cell. / WhatApp +39 388 88 95 908