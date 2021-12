72° Festival di Sanremo: ecco i 22 big in gara, l'annuncio di Amadeus durante il Tg1

Dopo lo ‘spoiler’ del settimanale ‘Chi?’, che nei giorni scorsi aveva rivelato 16 dei 22 partecipanti al prossimo Festival di Sanremo, la Rai è corsa ai ripari annunciando in anticipo il cast della 72ª edizione.

Inizialmente l'annuncio era fissato per il 15 dicembre, in diretta durante Sanremo Giovani, ma la produzione ha anticipato il tutto a questa sera e Amadeus ha annunciato i 22 big durante il Tg1.

Insieme a Francesco Giorgino, Amadeus ha snocciolato la rosa dei 22 partecipanti: Elisa, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Highsnob e Hu, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. In aggiornamento

Gli altri due partecipanti che completeranno la rosa dei 24 saranno i vincitori della serata di Sanremo Giovani in programma il prossimo 15 dicembre in diretta dal Casinò. A giocarsi un posto al Festival ci sono anche gli 8 che la produzione Rai ha scelto tra i 21 finalisti di Area Sanremo.

Ora la classica ‘caccia’ pre Festival si sposta verso i superospiti e soprattutto le co-conduttrici che saranno vicino ad Amadeus.