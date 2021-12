Sanremo: in attesa dello spostamento a Bussana anche oggi giornata di 'passione' per i tamponi al Palafiori (Foto)

E’ di questa mattina la notizia, pubblicata dal nostro giornale, che riguarda lo spostamento del cosiddetto ‘drive through’ dal Palafiori di corso Garibaldi, viste le continue code che si verificano.

E’ proprio stamattina la commerciale e frequentatissima via del centro di Sanremo è presa letteralmente d’assalto da chi deve eseguire il tampone per la verifica di un’eventuale contagio da Covid. Come annunciato nei giorni scorsi la Municipale ha chiuso via Pallavicino ma, visto l’altissimo numero di auto che sono in attesa di fare l’esame, la coda è addirittura arrivata in via Volta, strada parallela e a monte di corso Garibaldi.

Le auto, infatti, si stanno incolonnando nella via superiore e devono attendere parecchio prima di immettersi in corso Garibaldi, dove è stata riservata una corsia per potersi mettere in coda e attendere il proprio turno per entrare al Palafiori. Le attese sono lunghissime e, ovviamente, ci vorrà molta pazienza per poter aspettare il proprio turno.

Una situazione dettata dai molti contagi da Covid-19 nelle ultime ore che, ovviamente, con il cosiddetto ‘contact racing’ di Asl 1 Imperiese, porta a far ‘tamponare’ le persone che sono entrate in contatto con i malati. Giovedì scorso, lo ricordiamo, il vice Sindaco di Sanremo Costanza Pireri e l’Asl 1 hanno svolto un sopralluogo in Valle Armea e al parcheggio di via al Mare a Bussana per trovare una soluzione alternativa.

Secondo fonti ben informate la decisione sarebbe stata presa e dovrebbe essere proprio il parcheggio di Bussana il luogo prescelto. Ovviamente le code, vista la situazione Covid attuale, non mancheranno. Ma essendo una zona periferica, in questo modo sarebbe ‘salvato’ il centro città che ovviamente si riempirà di residenti e turisti per lo shopping natalizio dei prossimi giorni.