Temperature rigide nella nostra provincia: sette località sotto zero e picco minimo a Poggio Fearza con -5,8

Le temperature sono scese da giorni ma, nelle ultime ore possiamo parlare del primo vero ‘assaggio’ di inverno. La colonnina di mercurio è scesa notevolmente nel weekend e le prime ‘brinate’ si sono viste nell’entroterra, tra cui anche San Romolo, frazione sulle alture di Sanremo a 600 metri sul livello del mare (nella foto sotto).

Oggi registriamo ben 7 località della nostra provincia sotto zero e, comunque, quasi tutto l’imperiese riporta temperature minime particolarmente fredde. Il picco minimo, come quasi sempre capita, spetta a Poggio Fearza che, dai 1.800 metri di altitudine sopra Montegrosso Pian Latte, ha visto stamattina -5,8. Non è da meno Colle di Nava, che si è fermato a -4,1. Sempre sotto zero ma meno basse le temperature di: Pieve di Teco e Verdeggia -1,7, Rocchetta Nervina -1,2, Colle Belenda a Pigna -1 e Sella di Gouta ad Apricale -0,8.

Hanno superato lo zero, invece: Triora 0,1, Borgomaro e Dolcedo 0,2, Pigna 1,1, Bajardo e Dolceacqua 1,2, Montalto 1,3, Airole 1,5. Un pochino sopra troviamo: Ranzo 3,5, Diano Castello 4, Pontedassio e Pornassio 4,5, Seborga 6,1. Sulla costa temperature leggermente superiori: Ventimiglia 7,1, Cipressa 7,7, Sanremo 8,4 e Imperia l’unica sopra i 10 gradi con 11,4.

Nelle prossime ora saranno ancora le basse temperature a farla da padrone con cielo prevalentemente sereno. Qualche precipitazione è attesa nella notte tra mercoledì e giovedì ma sarà confermata da Arpal nelle prossime ore.