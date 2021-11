Camporosso: 75mila euro dallo Stato, ecco come saranno destinate le ‘Misure urgenti’ per i cittadini in difficoltà

Sono stati stanziati quasi 75mila euro, dal Comune di Camporosso, per le cosiddette ‘misure urgenti’ destinate ai residenti in difficoltà economiche.

La Giunta del piccolo comune ponentino ha infatti deciso di assegnare 73.497 euro per aiutare le famiglie in difficoltà, in relazione all'emergenza Covid-19. Saranno destinati a imprese, lavoro, giovani, salute e i servizi territoriali, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno che prevede un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 a sostegno dei Comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento de canoni di locazione e delle utenze domestiche.

L'Amministrazione ha deciso di utilizzare i quasi 75mila euro destinati alla città in due modi: 55mila saranno usati per l'acquisto di buoni alimentari negli esercizi commerciali del territorio e per il pagamento di utenze domestiche. Altri 18.500 per pagare affitti con modalità che saranno stabilite attraverso bandi appositi, che saranno emanati a breve.

I 75mila euro che arriveranno sul territorio comunale saranno un importante aiuto a favore di chi è stato duramente colpito dalla pandemia. La decisione dell’Amministrazione, grazie agli stanziamenti arrivati dal Governo centrale, serviranno ai residenti a rialzarsi, trovare conforto e, con entusiasmo, guardare al futuro.