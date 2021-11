Museo dell’olivo Carlo Carli: al via a dicembre i “Pomeriggi di cultura al Museo”

A dicembre, in uno dei periodi più importanti per l’olivo, nel pieno della campagna olearia e nei giorni di preparazione al Natale, il Museo dell’Olivo Carlo Carli di Imperia propone nuovi pomeriggi di cultura, con visite guidate in un emozionante percorso alla scoperta delle origini, del passato e del presente di questa magnifica pianta e del suo favoloso frutto.

Giovedì 2, mercoledì 8 e mercoledì 15 dicembre si apriranno visite guidate di gruppo (una alle 16,00 e una alle 17,00) della durata di un’ora ciascuna, per un massimo di 20 persone. La partecipazione sarà possibile su prenotazione e con super green pass al costo di euro 4.00 per persona.