Emozioni sotto l’albero: con Conad il Natale è pieno di giochi e convenienza

Il Natale per i bambini significa soprattutto vivere l’emozione di trovare sotto l’albero i regali da scartare nella notte della vigilia o il 25 mattina. Per fare contenti grandi e piccini in occasione delle festività natalizie nello Spazio Conad di Arma di Taggia ci saranno due speciali Campagne promozionali dedicate al mondo dei giocattoli: Buoni per acquisto in Giocattoli sui prodotti in assortimento e l’iniziativa “Scegli&Sconta” che mette a disposizione dei clienti numerose scontistiche su una vasta proposta di giocattoli.

I buoni Giocattolo hanno un meccanismo molto semplice: Fino al 6 gennaio 2022 per ogni acquisto nel reparto “Giocattoli” del valore minimo di 30€ i clienti riceveranno tre buoni da 10€, spendibili nello stesso punto vendita a fronte di una spesa minima di 50€! Inoltre con l’iniziativa Scegli&Sconta facendo la spesa fino al 30 NOVEMBRE 2021, i clienti riceveranno direttamente in cassa 3 COUPON SCEGLI&SCONTA. Fino all’8 dicembre 2021, presentando in cassa i 3 coupon ricevuti i clienti avranno uno sconto del 30% sull’acquisto di 3 giocattoli. Ma i vantaggi non finiscono qui. I buoni sono infatti cumulabili e potranno essere utilizzati sulla totalità della spesa per tutto il periodo stabilito: sempre uno ogni 50€ di spesa. Tutti i giocattoli partecipano all’iniziativa.

Con queste iniziative si vuole ribadire la vicinanza ai clienti e dare sostegno alle famiglie, soprattutto in un periodo importante come quello natalizio. Tutelare il potere di acquisto delle persone, dando la possibilità a milioni di nuclei familiari di poter fare una spesa completa, di qualità e a prezzi convenienti rappresenta una priorità fondamentale da sempre.