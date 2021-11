Imperia: circa 400 ragazzi delle scuole medie di Imperia al concorso per sensibilizzare sui temi della Pace

Sono stati quasi quattrocento i ragazzi delle scuole medie di Imperia che hanno partecipato al concorso lanciato dai Lions in tutto il mondo per sensibilizzare i giovani sul tema della Pace: una iniziativa che si ripete ormai da più di trent'anni con sempre maggiore successo.

Un compito improbo, quello della Commissione esaminatrice composta dal Presidente dell'ANFFAS Fiorenzo Marino, dal critico d'arte Leonardo Lagorio e dall'artista Federica Porro, coadiuvati dal team del Lions Club Imperia La Torre, (organizzatore locale dell'evento) Tonino Di Domenico, Mauro Vivaldi e Marco Franchi. Improbo perché i disegni elaborati dai giovani studenti erano tutti meritevoli. Alla fine, però, si è dovuto scegliere. I primi classificati sono stati i disegni di Gabriel Tahiri (media Littardi) e Damiano Deferro (Sauro). Secondi classificati Camilla Cutroneo (Sauro) e Lalinia Chirica (Littardi), mentre al terzo posto si sono piazzati Sara Gastaldi (Sauro) e Mattias Kojonku Perez (Littardi). Nel comunicare i risultati, la Presidente del Club Imperia La Torre, Nadia Pollarolo, ha avuto parole di elogio e di ringraziamento per i direttori didattici e gli insegnanti che – superando le difficoltà connesse con l'attuale difficile momento della scuola – hanno voluto promuovere e sostenere l'iniziativa.

Si diceva dell'eccezionale qualità degli elaborati. La Giuria ha ritenuto a questo proposito di segnalarne almeno come “meritevoli di menzione” altri sei, quelli di Hilary Azuni, Andreas Felipe Perrone e Silvia Lizarbe Huring della scuola Sauro, e quelli di Celine Vada, Sara Priore e Fabiola Roncato della scuola Littardi.

La cerimonia ufficiale della premiazione avrà luogo il prossimo mese: il tempo di allestire una mostra per esporre i migliori Poster disegnati dai nostri meravigliosi ragazzi. I primi tre classificati di ogni scuola riceveranno un premio in buoni acquisto per libri e materiale scolastico.

Per concludere, riportiamo una dichiarazione di Fiorenzo Marino, membro della Giuria e socio Lions: “Ho avuto l'onore e il privilegio di essere stato nella "commissione giudicatrice dello storico service di opinione "un Poster per la Pace". Abbiamo scelto i vincitori su centinaia di disegni realizzati dagli studenti di alcune scuole medie di Imperia. Da subito ci siamo accorti che eravamo di fronte a un evento straordinario. Io sono ancora oggi commosso per quello che ho visto e soprattutto per il messaggio sublime contenuto in tutti i bellissimi disegni visti, al punto che mi ha letteralmente travolto. Non è possibile scegliere alcuni disegni per fare una classifica senza un nodo alla gola. TUTTI i ragazzi (adolescenti) che hanno partecipato hanno vinto, nessuno escluso. Il messaggio trasmesso dalle opere d'arte che abbiamo visionato, ha una potenza devastante. Siamo di fronte ad una evidente richiesta di cambiamento che viene fatta non dal "popolo" ma dalla parte migliore di esso, da coloro che rappresentano il futuro ma sono ancora fuori dalle stanze dove si decide la pace o la guerra. È proprio questo che ha una forza sovrumana, senza nulla scrivere ma trasferendo su un pezzo di carta bianca linee e colori, ognuno con le proprie capacità artistiche, questi bambini ci stanno URLANDO – tutti - il loro desiderio di PACE!”