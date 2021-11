Diano Marina: aggiornamenti informatici in corso, chiusi gli uffici di Rivieracqua fino a venerdì

Chiusura totale, per tutta la settimana, per l’ufficio di Rivieracqua a Diano Marina. Si tratta di una decisione per una serie di aggiornamenti informatici che, una volta conclusi, permetteranno una più efficace gestione dei rapporti con gli utenti.

A Imperia, invece, gli uffici dell’azienda saranno chiusi venerdì, in coincidenza della festività patronale di San Leonardo da Porto Maurizio.

“L'utenza vorrà scusarci – evidenzia Rivieracqua - per il disagio arrecato, considerato comunque lo sforzo messo in atto dall'azienda per il miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio erogato al territorio”.