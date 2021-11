Sanremo: dopo un mese continua la protesta al mercato, "Arriveremo sotto al Comune se sarà necessario" (foto e video)

"Siamo disposti ad andare a protestare sotto il Comune". È quanto annunciato da Roberto Zawam, l'ambulante che insieme ai fratelli Giraudo sta portando avanti la protesta al mercato settimanale di Sanremo.

E' passato circa un mese dal primo cartello contro quelli che sono stati ribattezzati come gli spostamenti coatti. Una situazione che materialmente ha interessato una decina di banchi, di questi, solo due hanno preferito rinunciare a lavorare perchè la posizione assegnatagli dal Comune è stata giudicata non adeguata e dannosa per gli affari, rispetto a quella occupata in precedenza.

La necessità di adottare degli spostamenti è nata con il ritorno del mercato settimanale in piazza Eroi e con l'attuazione delle norme anti Covid, oltre ai vari protocolli per la safety e security. Per palazzo Bellevue il problema non si pone in quanto si tratta di spostamenti temporanei e a fronte di una approvazione da parte dei sindacati.

C'è malcontento tra gli ambulanti, anche tra quelli che continuano a lavorare nei nuovi posti indicati dal Comune. Mentre Zawam espone cartelli di protesta ogni martedì e sabato, i Giraudo hanno preferito sospendere la licenza tanto che oggi in quello che dovrebbe essere il loro posto, c'era un altro banco. I due commercianti però tengono il punto e la protesta non si interromperà, nonostante l'approssimarsi del periodo natalizio che di solito corrisponde a un aumento di incassi anche per il mercato settimanale.





"Noi andiamo avanti finché non avremo un incontro con il Comune. - ci racconta Zawam che oggi ha esposto un cartello con scritto 'Prosegue la protesta, arriva il Natale ma il Comune continua a ignorare il problema' - Abbiamo chiesto un incontro con l'assessore che ci ha risposto in malo modo. Mi ha detto che non sono il titolare della licenza, infatti lo è mia moglie e io oggi parlo a nome della mia famiglia, in quanto lei è assente per motivi di salute. Se vorrà incontrarci andrà lei ma non penso sia questo il vero problema di quanto sta accadendo. Per noi è un'ingiustizia. Anche i sindacati hanno smentito quanto detto dall'assessore perchè la cartina oggi applicata è diversa da quella proposta dalle associazioni di categoria".

"L'assessore ha parlato di piantina anticovid e di sicurezza ma già la piantina precedente aveva questi requisiti dato che era stata progettata e approvata per riportare il mercato dal lungomare a piazza Eroi. - rimarca Renato Giraudo - Vorrei inoltre far notare all'assessore Menozzi che non sono un dipendente e quindi non percepisco stipendio, la mia non è una aspettativa ma la sospensione dell'attività sul mercato di Sanremo per causa di forza maggiore. E' la prima volta dal 1987. Noi stiamo rinunciando di fatto all'incasso in quanto non riconosco il posto assegnatomi d'ufficio. Tenendo conto che in questa nuova collocazione, diversamente dalla volta precedente, non è stata concessa una scelta".

"Insisto nel rilevare la mancanza di dialogo tra le parti che avrebbe potuto evitare questa spiacevole situazione. - prosegue Giraudo - Considerando che l'assessore Menozzi ha dichiarato di non aver problemi ad incontrarci non comprendo come mai dal 28 ottobre, data di richiesta ufficiale per un incontro chiarificatore, nessuno di noi abbia ancora ricevuto un appuntamento presso gli uffici comunali".