Convenzione tra Comune di Bordighera e università telematica Pegaso per i tirocini

Dopo la convenzione fra il Comune di Bordighera e l'Accademia di Belle Arti di Sanremo seguita da quella con l'università di Genova e di Torino, è stato accertato che anche gli studenti provenienti dall'università telematica Pegaso hanno dimostrato interesse nello svolgere tirocini all'interno della città di Bordighera. La giunta bordigotta ha quindi espresso indirizzo favorevole per la convenzione fra il Comune e l'università per attivare tirocini curricolari di formazione e di orientamento.

È stato stabilito, inoltre, che l'attivazione dei tirocini non costituisce nessun rapporto lavorativo fra il Comune e il tirocinante e non comporta alcuna spesa a carico del bilancio pubblico. Bordighera si riconferma polo attrattivo per i giovani studenti, così come è sempre stato anche durante la sua storia che ricorda il passaggio di personalità che ne hanno scritto le sue pagine.