Il marciapiede sotto il porticato di via San Francesco è chiuso ai pedoni da questa sera per via della caduta di calcinacci.

Pare si tratti dell'ennesimo episodio nel giro di pochi giorni ma, questa sera, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, si è deciso di sistemare le transenne per evitare pericoli ai passanti.

Problemi sono segnalati anche per avvallamenti e sconnessioni della pavimentazione. Si attende ora l'intervento del Comune per la sistemazione.