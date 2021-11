Ottimo successo sabato scorso per il torneo di burraco del Lions Club Sanremo Host (Foto)

Il Lions Club Sanremo Host ha organizzato sabato scorso un torneo di burraco, con un redditizio service a favore della Fondazione, all’Hotel Villa Maria di corso Nuvoloni che ha ospitato circa 60 giocatori molti dei quali sono arrivati da Savona, da Alassio, da Riva, Santo Stefano e Arma di Taggia e che si sono integrati perfettamente con i burracchisti locali. Tre ore di sana ed agguerrita competizione assistiti dall’arbitro federale Roberto Crivelli che è per noi diventato una vera e propria istituzione.

Belli e numerosi i premi messi a disposizione dal club Sanremo Host: dal suo presidente Giancarlo Buschiazzo, da Enzo Bensa, da Domenico Frattarola, dal responsabile dell’evento Franco Ballestra, dalla generosità di altri soci dell’Host e dalla ditta Costa Ligure che, tramite il Past Presidente Roberto Pecchinino, ha offerto una quantità notevole di specialità locali che hanno costituito un apprezzato, valido complemento ai regali conquistati “sul campo” Dopo un lungo periodo di forzata astinenza col gioco delle carte dovuta alla pandemia è stato magnifico ritrovarsi per fare beneficienza: sono state rispettate rigorosamente le norme anticovid e tutti i partecipanti hanno esibito il pass d’obbligo per garantire sicurezza ai presenti.

Alla premiazione hanno partecipato il Pres. del club Host Giancarlo Buschiazzo, l’Officer Franco Ballestra che tanto si è prodigato per il buon esito della manifestazione, un fotoreporter d’eccezione nella persona del Past Pres. Roberto Pecchinino, l’Officer per la LCIF MLuisa Ballestra che ha sottolineato come la Fondazione porta avanti su vasta scala progetti umanitari sia nei territori a noi vicini che in quelli più lontani: ha precisato che la LCIF, nei suoi interventi, si avvale dei versamenti che i Lions accreditano sul suo conto per estendere aiuto alla oncologia pediatrica, ai disastri naturali, al diabete con l’intento di portare soccorso a milioni di persone.



Proprio alla ricerca sul diabete è stato devoluto l‘incasso del service di sabato: il Presidente G.Carlo Buschiazzo ha sentitamente ringraziato i numerosi partecipanti, alle persone che hanno elargito qualche dono per la giusta causa, ai giocatori che pur venendo da località più lontane hanno voluto essere vicini e sostenere il club Host, all’arbitro Roby Crivelli sempre a disposizione dei giocatori in caso di chiarimenti, ai gestori dell’Hotel Villa Maria che ci hanno accolto calorosamente preparandoci un ottimo rinfresco.

Questa la classifica finale:

1° Maccario Edda e Fanti Patrizia

2° Perrino Gianbeppe e Muraro Valeria

3° Muto Enza e Roby Crivelli

4° Pettenuzzo Anna Maria e Lancellotti Anna

5° Gizzi Maria Luisa e Rulfi Marina

6° Airenti Aurora e Tacchi Maria Grazia

Premio signore: Arrigoni Isa–Previati Emi e a Tecnico Gervaso Elena Solinas Giuliana

Al termine Maria Perlingeri ha consegnato a tutte le signore delle bellissime presine da cucina confezionate da lei e che sono state molto gradite. Dopo i vari flash d’obbligo per immortalare i momenti più salienti la manifestazione ha avuto termine.

Per il lions club Sanremo Host Maria Luisa Ballestra