Bordighera: indagini dei Carabinieri sulle scritte dei 'No vax', il sindaco Ingenito “Grazie per i rapidi sviluppo degli indagini”

“ Desidero ringraziare il Capitano Saverio Cappelluti e l’Arma dei Carabinieri per i rapidi sviluppi nelle indagini relative agli imbrattamenti comparsi recentemente in dissenso alla campagna vaccinale ”. Così interviene il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri di zona.

“Le immagini degli impianti di videosorveglianza hanno coadiuvato l’attività delle forze dell’ordine, confermando la bontà della scelta di integrare il sistema comunale con quello della caserma di via Primo Maggio per garantire una sicurezza sempre maggiore - prosegue il sindaco - auspico che episodi di questo genere non si ripetano più: come ho già avuto modo di dire la legittimità di ogni opinione non giustifica né minacce ed insulti né danneggiamenti ai beni, pubblici o privati che essi siano”.