Ventimiglia: riapre il punto vendita Spes Coop onlus, Matteo Lupi "Una rinascita, sia per lo smercio dei prodotti Spes che per il rapporto con la cittadinanza"

Il negozio Spes di via Aprosio 26 a Ventimiglia, chiuso dopo l'alluvione dell'ottobre 2020, riapre finalmente al pubblico, giovedì prossimo, invitando clienti ed amici alle 11 per un brindisi benaugurale.

Il locale, completamente allagato ed inutilizzabile, è stato dapprima ripulito e poi ristrutturato con il contributo di diversi volontari e soci della Cooperativa che potranno finalmente vedere realizzato il risultato di tanti sforzi. “Una rinascita – spiega Matteo Lupi, presidente della Spes - non solo per il locale adibito allo smercio dei prodotti Spes con il quale l'associazione porta avanti l'autofinanziamento delle attività, ma la ripartenza anche di un punto di incontro con la tutta la cittadinanza”.

Il negozio resterà aperto dal giovedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e proporrà come di consueto i prodotti ortofrutticoli delle serre Spes di località Varase e località Gianchette; le creazioni del laboratorio Spes di decoupage e carta riciclata; i gustosi piatti della gastronomia Spes; i prodotti da forno e le De. Co. Ventimigliesi, la pisciadela e le cstagnole. Prodotti a chilometro zero e sociali, offerti anche con la collaborazione della Rete Etico Agricola del ponente ligure di cui Spes Coop è membro, distribuendo anche i prodotti della Goccia Cooperativa Sociale e di Azienda Agricola Leoni.