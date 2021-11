Nuovo servizio agli iscritti di Confesercenti Imperia e Cuneo: nasce 'LegalConf', consulenza legale

La Confesercenti lancia ‘LegalConf’, un nuovo servizio riservato ai propri iscritti, uno sportello diffuso di consulenza legale fornito da un pool di avvocati dislocati nelle province di Imperia e Cuneo, la cui finalità sarà quella di proporre consulenze legali per le imprese e possibili soluzioni giuridiche ai problemi aziendali che potrebbero sorgere nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Sarà possibile fruire del nuovo servizio LegalConf, presente contemporaneamente nelle Province di Imperia e di Cuneo, con un primo incontro gratuito, conclusa la prima fase di ascolto, ove il socio avesse ulteriore necessità di assistenza, verrà proposto il coinvolgimento di un legale dedicato, individuato per competenza professionale e territoriale inserito nella rete degli avvocati c convenzionati con LegalConf.

Fanno parte della rete LegalConf per la provincia di Imperia gli avvocati Roberto Carfagno, Pier Paolo Guglielmi, Pietro Piciocchi, Roberto Rum, studio legale associato Russo-Dalla Libera; per la provincia di Cuneo gli avvocati Claudio Gastaldi, Andrea Aimo, Paola Bertello, Cristina Clerico, Antonio Tripodi, Enrico Collidà e Massimiliano Fantino.

Per maggiori informazioni sarà possibile recarsi indifferentemente presso l’ufficio Confesercenti di Imperia in via Bonfante 29 o di Cuneo in Via Vittorio Amedeo II 6 oppure rivolgersi telefonicamente ai numeri 0183 299255 (Imperia) o 3471737051 (Cuneo) ma anche via mail: confesercenti.imperia@catliguria.it. E segreteria@confesercenti.cn.it.