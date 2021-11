Elezioni Provinciali: Liguria Popolare contro la candidatura di Scajola "E' una scelta inopportuna e divisiva"

“La scelta di Scajola come candidato è una scelta che appare inopportuna, divisiva, fatta a tavolino e non alla luce del sole. E’ una scelta che contrasta con l’idea e le finalità di rinnovamento poste a base della stessa nascita dell’amministrazione del Presidente Toti in Liguria”.

Liguria Popolare si schiera contro il centrodestra (ad eccezione di FdI) e ‘Cambiamo’ che sosterrà il Sindaco di Imperia alle prossime elezioni provinciali. “L’accavallarsi delle notizie di questi giorni, delinea purtroppo un quadro, come alcuni temevano, di disarmonia tra le componenti che unite avevano sostenuto il Presidente Toti alle elezioni regionali dell’anno scorso. Come rimarcato da Toti in relazione alle trattative di coalizione in vista delle prossime elezioni del Presidente della Repubblica, lagnandosi di non essere stato coinvolto, il centrodestra per essere unito e forte deve muoversi coinvolgendo nelle scelte tutte le componenti, tanto le maggiori come le minori, senza fughe in avanti e senza lasciare alcuno indietro, come invece è accaduto, a livello provinciale, per la individuazione del candidato nella persona del Sindaco di Imperia Claudio Scajola autopropostosi”.

“La scelta di concerto tra Lega e Cambiamo, che pure fino a pochi mesi fa avevano più volte espresso valutazioni negative, peraltro ampiamente ricambiate, nei confronti del candidato Scajola, non ha visto il coinvolgimento delle altre componenti del centrodestra. Sarebbe paradossale e non credibile che proprio colui che ha determinato la linea politica, Scajola, che ha portato ai risultati problematici che connotano oggi la Provincia di Imperia, possa oggi stesso essere chiamato a cercare di riparare i danni. Anche dal punto di vista territoriale la scelta di Scajola non è opportuna, poiché in caso di elezione si tratterebbe del quarto Presidente della Provincia consecutivo espressione della città di Imperia e del suo comprensorio, con una ulteriore intollerabile marginalizzazione del ponente della provincia”.

“Infine è di tutta evidenza come la candidatura di Scajola, in un momento particolarmente difficile della realtà provinciale, polarizzi lo scontro politico con una escalation possibile di toni di cui davvero non c’è bisogno. Come ribadito lo scorso venerdì, nella riunione di maggioranza svoltasi in Regione, Liguria Popolare chiede che il Presidente Toti si faccia carico del ruolo di federatore tra le forze politiche oggi contrapposte, adoperandosi per individuare un terzo candidato comune, il quale sia espressione di un punto di equilibrio politico demografico e territoriale, raccogliendo gli amministratori del territorio attorno a un percorso unitario di sviluppo e miglioramento degli standard e indicatori economici e sociali i quali, purtroppo, vedono la Provincia di Imperia sempre nella parte bassa della classifica nazionale e agli ultimi posti del nord Italia”.

Qualora tuttavia non si giungesse a individuare una figura con queste caratteristiche il coordinamento provinciale di Liguria Popolare si sentirà libero di fare le proprie scelte nell’interesse del territorio e dei suoi cittadini poiché, ancorché il meccanismo elettorale non coinvolga direttamente la cittadinanza, il sentimento, le esigenze e le aspettative della popolazione non possono essere ignorati o calpestati, pena la delegittimazione di una intera classe dirigente”.