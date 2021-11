Internazionale IGA Beer Challenge: tutto pronto per la premiazione del concorso dedicato alle Italian Grape Ale.

Cresce l’attesa per la cerimonia di premiazione dell’IGA Beer Challenge, il concorso internazionale dedicato alle Italian Grape Ale.

L’iniziativa ha registrato l’iscrizione di oltre 120 birre non solo italiane, ma provenienti anche da altre nazioni, come il Canada e il Brasile. I 18 giudici internazionali, coordinati da Alessandra Agrestini, hanno individuato le 3 migliori produzioni in ognuna delle 4 categorie previste dal regolamento del concorso.

I risultati saranno illustrati sabato in un incontro che si annuncia molto interessante anche perché sarà l’occasione per produttori e operatori per fare il punto sulla situazione di un settore in continua e positiva espansione.

Durante la cerimonia sarà consegnata a Davide Bertinotti e Andrea Camaschella il premio “Libro da gustare” per la pubblicazione “Atlante dei Birrifici Italiani” edito da Libreria Geografica.

Le IGA (Italian Grape Ale) sono birre che contengono una percentuale di uva, mosto o mosto cotto. Sono birre che si collocano nella terra di mezzo fra il mondo del malto e del luppolo e quello del vino e che proprio in Italia hanno trovato una rapida diffusione grazie all’antica vocazione per il vino ed alla grande vivacità del settore brassicolo. Non deve quindi stupire il fatto che nasca proprio nel nostro paese il primo concorso internazionale riservato alle IGA, che può contare su una giuria di primissimo ordine, una location unica e un’organizzazione attenta e precisa in ogni dettaglio.

