Imperia: venerdì prossimo alle 21 ai Frati Cappuccini di piazza Roma il concerto del Coro Mongioje

Venerdì alle 21 il Coro Mongioje si esibirà nella chiesa dei Frati Cappuccini in piazza Roma, per augurare 'Buon compleanno Imperia!' in occasione del calendario eventi di 'Aspettando il Centenario' promosso dal Comune di Imperia, in compagnia del Coro ANA Monte Greppino di Savona.



"Il periodo di festeggiamenti legati alla città di Imperia - ha dichiarato il direttore Ramon Brusini - è per noi una occasione, dopo questo lungo stop forzato, per tornare a cantare e per ritrovare il nostro pubblico. E' il primo concerto nella nostra città da quando ci siamo fermati per l'emergenza sanitaria nazionale, sicuramente l'emozione non mancherà, emozione che condivideremo con gli amici del Coro Monte Greppino".



Il Mongioje, attivo dal 1963, si ritrova ogni settimana il martedì e il venerdì per le prove nella propria sede in via Trucco a Oliveto. Recentemente ha partecipato al Dopofestival di Sanremo sotto la guida del Maestro Vittorio Cosma; sempre con Cosma il coro ha collaborato alla realizzazione del disco "DNA" del gruppo Deproducers.



"Con questo concerto per il compleanno di Imperia - ha espresso il presidente Angelo Casella - non solo aspettiamo il Centenario della città, ma anche il Sessantesimo della nostra compagine, che cadrà esattamente nel 2023. Stiamo iniziando a lavorare per quello, e questa è una occasione per ritrovare il nostro legame con chi ci segue da tanti tanti anni. Anche il poter ritrovare altri cori come il Monte Greppino è per noi motivo di festa, siamo ben felici di esibirci insieme".