Imperia: domenica prossima al Teatro del Mutuo Soccorso lo spettacolo dei 'Detailles de Tango'

Domenica prossima alle 17, l'associazione musicale Pantà Musicà presenta i ‘Detailles de Tango’, al Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia, per il primo di due ‘Viaggi concerto nella musica’.

Il programma del concerto prevede un omaggio musicale viaggiando sulle note del tango. Il Concert-Tango vedrà protagoniste le musiche di Arolas, Canaro, Di Sarli, Filiberto, Firpo, Galliano, Garzia, Gomez, Paulos, Piana e Piazzolla.

Ad eseguire il concerto: al pianoforte Leonardo Ferretti Gallino, al bandeon Claudio Di Romualdo e, al violino, Olesya Rusina. Il concerto si svolgerà in via Santa Lucia 14 e per partecipare all'evento, in rispetto delle normative anti Covid, è necessario il green pass e la prenotazione, effettuabile alla mail concerti@pantamusica.it o tramite messaggio al numero 3929516481.

Il prossimo appuntamento con il viaggio in musica promosso dall'associazione Pantà Musicà sarà l'11 dicembre con la Camerata Musicale Ligure.