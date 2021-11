Covid in Liguria: 52 nuovi positivi in provincia di Imperia, stabili i ricoveri in Ospedale

Nelle ultime 24 ore sono 52 i nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Imperia, su 431 su scala regionale. Il dato emerge a fronte di 5.411 tamponi molecolari e 9.029 tamponi antigenici rapidi. Nelle altre province si registrano: 27 nuovi positivi sul savonese, 75 su Genova e 275 su La Spezia. Aumenta il numero dei decessi con la morte di una 63enne avvenuta l'8 novembre presso l'Ospedale Galliera.

Sulla provincia di Imperia dati in crescita sul numero totale dei positivi, stabili i ricoveri in ospedale e in diminuzione le sorveglianze attive domiciliari.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.742.920 (+5.411)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.007.905 (+9.029)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 116.309 (+431)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.948 (+259)

Casi per provincia di residenza

Imperia 361 (+25)

Savona 336 (+16)

Genova 1.432 (+22)

La Spezia 660 (+201)

Residenti fuori regione o estero 48 (-1)

Altro o in fase di verifica 111 (-4)

Totale 2.948 (+259)

Ospedalizzati: 112 (+1); 10 (+1) in terapia intensiva

Asl1 19 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl2 22 (-1)

San Martino 21 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera 22 (-1); 1 in terapia intensiva

Gaslini 4 (-2)

Asl4 Sestri Levante 10 (+1)

Asl4 Lavagna 1 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl5 Spezia 13 (+2); 3 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.503 (+90)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 108.928 (+171)

Deceduti: 4.433 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 841 (-39)

Asl2 456 (+68)

Asl3 335 (+39)

Asl4 491 (-70)

Asl5 281 (+69)

Totale 2.404 (+67)

Dati vaccinazioni 10/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.001

Somministrati: 2.329.057

Percentuale: 91%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni