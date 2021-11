Imperia: venerdì e sabato open day all'Istituto Marconi per conoscere i laboratori

L'IIS G. Marconi di Imperia ha organizzato due open day per i ragazzi che frequentano l'ultimo anno delle scuole medie. L'obiettivo è di far conoscere i nuovi laboratori.

Il primo di questi appuntamenti sarà Venerdì 12 novembre nella sede di Imperia, in via Gibelli 4, dalle 15 alle 17. "LAB PRO: un'esperienza dal vivo dedicata ai ragazzi delle scuole medie per conoscere qualcosa di più del mondo delle Scienze, della Meccanica, della Meccatronica, della Termotecnica e della Elettrotecnica. - spiegano dall'istituto - In ottemperanza alla normativa anti-COVID gli studenti non necessitano di green pass per partecipare mentre gli accompagnatori invece devono possederlo se vogliono entrare in istituto".

"Sabato 13 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, Open Day della sede di Imperia, via Gibelli 4 "...dove verranno mostrati tutti i progetti dell'Istituto compresi quelli premiati a OliOliva 2021 e i corsi della nostra offerta didattica. In ottemperanza alla normativa anti-COVID gli studenti non necessitano di green pass per partecipare mentre gli accompagnatori invece devono possederlo se vogliono entrare in istituto. L'istituto metterà a disposizione un punto di ritrovo esterno per garantire a tutti una piacevole esperienza" - ricordano.



"Con questi eventi l'Istituto intende presentarsi come una scuola territoriale dell'innovazione, aperta e concepita come laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica (D. Lgs 61, 13/04/2017), come proposto dal Ministero, e di aiutare i ragazzi ad appassionarsi alla tecnologia come motore della nostra società e di una didattica innovativa e coinvolgente. - ricordano dall'istituto imperiese - Maggiori Informazioni sono disponibili sul nuovo sito istituzionale"