Estate super e weekend autunnali positivi per il turismo: Feliciotto "Buone prospettive anche a Capodanno"

Una stagione finalmente ‘allungata’ all’autunno, con weekend molto positivi così come il ponte del 1° novembre e uno sguardo positivo verso le feste di fine anno e il 2022.

E’ questo il quadro emerso dalla trasmissione ‘2 ciapeti con Federico’, andata ieri in onda sul nostro giornale, all’interno della quale Federico Marchi ha intervistato Christian Feliciotto, presidente di Federturismo. Ha commentato una stagione estiva molto buona per il settore alberghiero e della ristorazione per tutta la provincia, dopo ovviamente il difficile periodo Covid, tra il lockdown del 2020 e le chiusure forzate tra fine anno scorso e inizio 2021.

“Abbiamo registrato risposte turistiche interessanti – ha detto Feliciotto – per i weekend post estivi, incentrate sul mercato francese ma con un indotto importante per alberghi, ristoranti e negozi. Viviamo purtroppo il problema dei turisti del Nord Italia (Piemonte e Lombardia) per i lavori e le lunghe conseguenti code sull’autostrada, ormai da troppo tempo con tante interruzioni”.

Dopo l’estate e gli ultimi mesi positivi, anche le previsioni per l’inverno non sono da disdegnare, visto che ci sono già prenotazioni per Capodanno. Anche il Festival sembra tornare ai numeri pre covid. C’è, ovviamente, ancora la ‘spada di Damocle’ del Covid, che in certi momenti fa navigare a vista. Il tutto senza dimenticare dei mercati esteri in difficoltà, oggi più che mai per la pandemia.

Per quanto riguarda il Festival c’è ancora un po’ di incertezza su biglietti e abbonamenti perché non ci sono ancora conferme in questo senso: “Ci stiamo basando su quanto sta avvenendo nei teatri – ha detto Feliciotto - ovvero presenza con green pass, ma non ci sono notizie su quanti abbonamenti verranno dati alle strutture ricettive e, comunque, dei clienti individuali”.

Quella dei biglietti potrebbe essere una carta da giocarsi in chiave trattativa Comune-Rai? “Non so quanto possa esserlo – ha risposto Feliciotto - anche perché ci sono esigenze tecniche, ma mi auguro che si possa tornare ad avere abbonamenti a disposizione dei clienti”.

Come vede l’applicazione delle norme Covid negli alberghi? “La situazione non è cambiata di molto con l’applicazione dei protocolli di sanificazione, distanza di sicurezza, uso della mascherina e assenza di servizio a buffet. Ne siamo contenti perché manteniamo al sicuro clienti e dipendenti e, sentendo i colleghi, tutto ha funzionato bene”.

Come vede il Capodanno per il turismo del ponente ligure? “C’è molta richiesta, con il mercato francese che è molto interessato a quel periodo, con il clima, il nome e l’atmosfera natalizia che ha sempre regalato è un motivo di attrazione”.

C’è qualche richiesta per il futuro di Sanremo? “Una Amministrazione attenta al decoro cittadino, tra pulizia, ordine pubblico e una attenzione particolare alle luminarie natalizio e le decorazioni che piacciono alla clientela turistica”.

Tema importante anche quello della tassa di soggiorno. Pensa sia uno strumento importante? “Prima di essere introdotto a Sanremo era stato inserito nelle principali città ed è importante perché i soldi vengono impiegati per la promozione del territorio, senza dimenticare il decoro della pista ciclabile. Abbiamo infatti tutti firmato il protocollo che vede la spesa del 60% dell’incasso della tassa per la promozione e, il restante 40%, alla manutenzione della pista, una delle maggiori attrattive della nostra zona. Anche l’Infopoint di via Matteotti è stato finanziato con la tassa di soggiorno e non dimentichiamo l’importante campagna informativa della scorsa estate, che molto bene aveva fatto alla nostra economia. Senza la tassa molte cose non si sarebbero potute fare”.

Secondo lei si dovrebbe fare più promozione in Italia o all’estero? “Si dovrebbe mirare a destagionalizzare con la ricerca della clientela straniera. Sicuramente con la chiusura del Terminal 2 di Nizza i problemi aumentano ma, vorrei sottolineare che la promozione fatta ci ha portato un riscontro tangibile con l’arrivo, in macchina, di turisti da Benelux, Svizzera e bassa Germania, oltre alla solita Francia”.