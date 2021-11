Ventimiglia approva la mozione per l'emergenza climatica e lavora al fianco di 'Fridays for Future', Palmero “Faremo di tutto per progetti sostenibili”

Durante l'ultimo consiglio comunale di Ventimiglia è stata discussa e approvata la mozione presentata dal consigliere Giuseppe Palmero in merito all'emergenza climatica globale.

Palmero ha esposto la sua iniziativa, proposta da un gruppo di giovani attivisti del movimento “Fridays for Future” che fa capo all'attivista Greta Thunberg. Nel documento si citano anche le ordinanze “plastic free” in favore dell'ambiente e già accolte dall’amministrazione. L’intenzione della mozione è quella di creare una rete di enti locali virtuosi che possano farsi sentire e unirsi per trovare e sollecitare la soluzione al più grande problema del nostro secolo, come sostiene Palmero, in un’ottica di sviluppo sostenibile.



Il 15 marzo 2019 si è tenuto il primo “Global Strike for Future”, giornata di mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici, promossa dal gruppo Fridays for Future, che ha visto più di 1,8 milioni di persone protestare in tutto il mondo. La crisi climatica è una crisi a livello globale e come tale deve essere considerata, si legge nel testo della mozione, azioni unilaterali dei singoli stati non potranno risolvere il problema se non conciliate con collaborazione e con il principio di giustizia climatica. Il riscaldamento globale, salvo un'azione immediata, potrebbe portare a un aumento della temperatura di 3 gradi centigradi nel 2100 provocando effetti devastanti sull'ecosistema e sulla specie umana. Il rapporto del documento ONU è un grido d'aiuto che stima per l'umanità un limite fino al 2030 per limitare l'incremento della temperatura di 1,5 gradi ed evitare così anche i danni irreversibili al clima. Agire è fondamentale.

“Spesso noi giovani ci sentiamo dire che siamo pigri e disinteressati, penso che questo documento sia il segno di una generazione consapevole e propositiva - commenta in merito Palmero, consigliere comunale di Ventimiglia ed esponente locale del movimento “Fridays for Future” - per me è un onore essere portavoce di questa mozione, e dopo questo lungo lavoro condiviso con gli attivisti di “Fridays for Future”, spero possa trovare il favore di tutto il consiglio comunale. Sono davvero contento che a Ventimiglia ci siano così tanti giovani ambientalisti, dimostrano una maturità che va oltre la loro età. Il gruppo “Fridays for Future Ventimiglia” mi ha chiesto di sottoporre al sindaco la dichiarazione di emergenza climatica. Contrasto al cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, riduzione dell’inquinamento, corretta gestione dei rifiuti e riqualificazione energetica, sono solo alcuni degli impegni che si assumono sottoscrivendo questo documento, già ratificato da centinaia di comuni come Milano, Londra e Vancouver. L'amministrazione Scullino in questi due anni ha già emanato importanti ordinanze per la tutela dell’ambiente, come l'ordinanza n° 172 e n° 173 del 23/08/2019 del Comune di Ventimiglia relativa ai mozziconi di sigarette e l’ordinanza n° 201 del 26/09/2019 del Comune di Ventimiglia che ha messo al bando la plastica monouso sul territorio cittadino. La collaborazione con i giovani di “Fridays for Future” è per me uno stimolo molto importante, non solo perché fanno parte di un movimento molto attivo in tutto il mondo ma soprattutto perché rappresentano la generazione Z, sensibili al tema dei cambiamenti climatici e molto attivi nella tutela dell’ambiente. La crescita economica deve essere costruita su modelli di sviluppo sostenibile, riconoscendo che le risorse a nostra disposizione non sono infinite e che devono essere preservate per le generazioni future. La politica non può non farsi portavoce di questa necessità, adottando nuove iniziative e rispettando gli impegni internazionali, governando insomma con saggezza. Anche Ventimiglia si unirà ai comuni virtuosi che riconoscono l’emergenza in atto, questa amministrazione farà di tutto per realizzare grandi progetti in maniera sostenibile mantenendo la parola data”.