Ventimiglia: mozione contro i crimini dei totalitarismi, l'Amministrazione Scullino risponde a D'Eusebio

L'Amministrazione Scullino replica al consigliere Massimo D'Eusebio che, quest’oggi era intervenuto sul nostro giornale (QUI) dopo la mozione votata giovedì scorso dal Consiglio comunale.

“Se fosse un film - dicono dall'amministrazione - si potrebbe intitolare ‘Il comunista D'Eusebio, il superstite’. Anziché prendere atto dei chiarimenti e della decisa presa di posizione dei partiti di centro destra, su richiesta di Fratelli d'Italia, contro ogni forma di dittatura e totalitarismo, fascismo compreso, escono dal consigliere D'Eusebio affermazioni assurde e che cercano di distogliere l'attenzione dai crimini del comunismo. E' vero che il PCI ha partecipato alla redazione della Costituzione italiana insieme alla Democrazia Cristiana, ma dimentica che dopo averla redatta nel mondo i comunisti hanno continuato ad uccidere. Consigliamo di leggere "Il comunismo in cifre. Ai dati dei genocidi indicati nella tabelle che si trovano pubblicate ovunque, totale delle stime delle persone uccise oscilla da un minimo di 150.254.000 ad un massimo di 299.747.000, vanno aggiunti i morti causati dalle carestie dovute agli errori di ‘programmazione economica’ dei marxisti. Solo in Russia e in Cina i morti per fame, dovuti agli errori della programmazione del regime, ammontano a oltre 45.000.000 di persone. Altri 10 milioni circa sono stati assassinati volontariamente (Holodomor - genocidio ucraino - la carestia indotta in Ucraina per piegare i contadini) e quindi rientrano nelle cifre della tabella QUI”.

“Chiediamo al Consigliere D'Eusebio – termina l’Amministrazione frontaliera - di evitare di creare confusione. Noi siamo una coalizione che è contro chiunque, da qualunque parte ha usato forme totalitarie e assassine, noi lo abbiamo dichiarato pubblicamente approvando la mozione, fatelo anche voi".