Ventimiglia: convenzione con Bordighera per la piscina, in un'interrogazione la proposta del consigliere D'Eusebio

“Una convenzione con il comune Bordighera al fine di ottenere l’applicazione di tariffe agevolate a favore dei cittadini ventimigliesi per poter usufruire della piscina comunale di Bordighera”. È quando si legge nell’interrogazione a firma del consigliere comunale Massimo D'Eusebio assieme a tutta l’opposizione.



Le premesse inserite nella mozione sono: “che l’attività sportiva è elemento essenziale dei percorsi di crescita dei giovani e di benessere delle persone in generale; che il nostro Comune non ha una piscina sul proprio territorio; che il Comune si candida a diventare ‘città dello sport 2022’; che la città di Bordighera ha una piscina comunale spesso in difficoltà economiche e che a breve pubblicherà un bando per la gestione della stessa; che occorre incentivare e favorire l’accesso alle strutture sportive”.

E dopo aver considerato che: “è illogico e antieconomico pensare che tutti piccoli comuni della zona intemelia, compreso il comune più grande Ventimiglia, possano realizzare e mantenere strutture sportive come piscina o campo di atletica in maniera autonoma”.



Da tutto ciò ne scaturisce l’interpellanza a firme di D'Eusebio dove si chiede alla giunta intemelia “di verificare con il sindaco di Bordighera se ci siano i presupposti di economicità ed efficacia per firmare il documento per agevolare almeno per alcune categorie quali, ad esempio portatori di handicap, minori e studenti in genere”.