Il Presidente della Regione sotto scorta per le minacce ricevute: "Mi auguro che questo clima finisca"

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, è da alcune ore sotto scorta per le minacce di morte ricevute e per le invettive contro di lui, sia sui social che in giro per la regione soprattutto negli hub vaccinali.

Il Governatore è oggi in visita a Imperia, per il ‘Centenario della Questura’ ed è stato ovviamente sollecitato dai media sulla scorta che da alcune ore lo segue per salvaguardare la sua incolumità: “Non è né comodo e né gradevole e mi spiace per il disturbo che rechiamo agli agenti, che ringraziamo. Mi auguro che questo clima un po’ troppo velenoso possa rientrare a breve. I vaccini, come le altre procedure per il Covid hanno salvato tante vite e ci consentono di continuare a vivere con una discreta normalità. Chiunque usi questo per fare polemica, o peggio insultare, minacciare e commettere reati, non solo fa un danno a tutti ma anche a se stesso. Mi spiace e spero che tutto possa finire al più presto”.