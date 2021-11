Bordighera: auto investe un scooter, 17enne si rompe un femore e viene soccorso in elicottero

Scontro auto-moto, questo pomeriggio in via Vittorio Emanuele a Bordighera, all’altezza di un distributore, in direzione Vallecrosia.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente, due sono i feriti entrambi non gravi. Sembra che il giovane che era bordo dello scooter, il più grave, sia stato centrato dall’auto, accusando la frattura a un femore.

E’ stato fatto intervenire l’elicottero che ha trasportato il 17enne al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. L’altro ferito è stato portato a Bordighera.