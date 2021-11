Orientamento scolastico per il 2022: l'IIS G. Marconi di Imperia e Sanremo apre le porte

I docenti e gli studenti del nostro istituto sono orgogliosi di presentare i corsi tecnici di meccatronica indirizzo macchine e informatica e telecomunicazioni indirizzo telecomunicazioni e i corsi professionali di manutenzione e assistenza tecnica (meccanico, termotecnico ed elettrotecnico/elettronico).

L'esperienza dei corsi tecnici nel nostro istituto è ormai consolidata: nella sede di Sanremo è attivo da dieci anni l'indirizzo di informatica e telecomunicazioni dove vengono formati i tecnici informatici delle reti internet, non solo esperti di programmazione ma anche di creazione di reti digitali per comunicazioni stabili ed affidabili. Nella sede di Imperia è invece stato aperto da più di cinque anni il corso di tecnico meccatronico, esperto di disegno e progettazione assistito dal calcolatore, fabbricazioni meccaniche di prodotti industriali e linee automatizzate di gestione della produzione.

Discorso diverso per quanto riguarda i corsi professionali, completamente riformati secondo la normativa DM 92 del 24 maggio 2018 che prevede l'introduzione della qualifica obbligatoria al III anno, l'aumento delle ore di laboratorio professionalizzante nell'arco del quinquennio e l'introduzione dei percorsi di stage nelle aziende esterne a partire dal II anno. La riforma assicura una didattica inclusiva organizzata in unità di apprendimento che prevedono l'utilizzo prevalente di metodologie di insegnamento induttive, che sfruttano l'esperienza diretta e l'approccio pratico ai problemi affrontati. L'Istituto G. Marconi è stato tra i primi ad avviare nell'AS 2018-2019 la transizione al nuovo ordinamento e la completerà con le prime classi quinte del prossimo AS 2022-2023. Le competenze acquisite con questo percorso di studi sono collegate direttamente alla classificazione ATECO delle professioni della Camera di Commercio e prevedono, oltre ad un'ottima preparazione tecnica, anche la formazione alla gestione dei magazzini e della comunicazione aziendale.

La sede di Imperia sarà aperta per l'OPEN DAY nelle seguenti date:

13 novembre 2021 (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)

4 dicembre 2021 (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)

15 gennaio 2022 (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)

29 gennaio 2022 (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)

La sede di Sanremo sarà aperta per l'OPEN DAY

18 dicembre 2021 (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)

La sede di Imperia organizza inoltre i LAB PRO dove gli studenti delle scuole medie potranno fare alcuni semplici esperimenti di Scienze (Fisica, Chimica, Scienze della Vita e della Terra), Meccanica (Moto e Macchine), Termotecnica (Fluidi e Calore), Elettrotecnica ed Elettronica (Circuiti ed Elettricità), Meccatronica (Disegno assistito dal calcolatore, Prototipazione rapida con la stampante 3D, Gestione di linee automatizzate). Durante gli esperimenti gli studenti saranno seguiti dai docenti, dagli insegnanti tecnici pratici e dai tecnici dell'Istituto.

Le date dei LAB PRO di Imperia sono:

12 novembre (dalle 15 alle 17)

19 novembre (dalle 15 alle 17)

3 dicembre Speciale evento per le studentesse (dalle 15 alle 18)

10 dicembre (dalle 15 alle 17)

17 dicembre (dalle 15 alle 17)

14 gennaio 2022 (dalle 15 alle 17)

21 gennaio 2022 (dalle 15 alle 17)

28 gennaio 2022 (dalle 15 alle 17)

La sede di Sanremo organizza allo stesso modo gli SMART LAB dove gli studenti delle medie potranno fare alcuni semplici esperimenti di Elettrotecnica ed Elettronica (Circuiti ed Elettricità), Informatica (Programmazione) e Telecomunicazioni (Gestione di Reti). Durante gli esperimenti gli studenti saranno seguiti dai docenti, dagli insegnanti tecnici pratici e dai tecnici dell'Istituto.

Le date degli SMART LAB di Sanremo sono:

17 dicembre 2021 (dalle 15 alle 17)

18 gennaio 2022 (dalle 15 alle 17)

Se, per qualsiasi esigenza, non è possibile visitare il nostro Istituto si potrà contattare la scuola tramite e-mail (imis00800x@istruzione.it) oppure tramite telefono (0183 295867) per il servizio SOS ORIENTAMENTO chiedendo direttamente dei responsabili (Prof. Corradi per la sede di Sanremo e Prof. Puleo per la sede di Imperia) e prenotare una visita dell'Istituto. Il personale docente si impegnerà a mostrarvi tutti i nostri laboratori e ad aiutarvi nella scelta della scuola superiore.