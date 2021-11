Imperia: al Teatro del Mutuo Soccorso lo spettacolo "La nostra zona rossa"

Il 6 novembre, alle 21, presso il Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia in via Santa Lucia 14, sarà portato in scena “La nostra zona rossa – Teatro e parmigiana ai tempi del Covid”. Sul palco il gruppo bordigotto "Adulti per caso", per uno spettacolo diretto da Giorgia Brusco e in calendario nella stagione teatrale 2021-'22 “Sconfinamenti”.

"Lo spettacolo nasce in sede al laboratorio teatrale per adulti organizzato in collaborazione al Comune di Bordighera dalla compagnia Teatrale I cattivi di Cuore di Imperia che si tiene nella sede del Palazzo del Parco a Bordighera con cadenza settimanale. - spiega Giorgia Brusco - Lo spettacolo è il risultato del lavoro fatto lo scorso anno accademico dallo storico gruppo di allievi attori. Nonostante le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria il gruppo è riuscito, tra lezioni online, incontri in presenza all'aperto appena è stato possibile, un assiduo lavoro di studio personale e la tanto agognata ripresa a fine estate, a portare a compimento il lavoro allestendo uno spettacolo che vede gli attori trasformarsi in altrettanti personaggi nati dalla fantasia dei partecipanti".



Aggiunge la regista: “La creazione è iniziata dallo studio della maschera e dell'uso del corpo come strumento espressivo che deve precedere la parola. I volti scelti, hanno pian piano dato vita ai nostri corpi nel concetto teatrale in cui il corpo dell'attore è strumento al servizio dell'Arte, capace di annullarsi per vestire nuovi panni. Così ognuno ha dapprima trovato un corpo a una faccia sconosciuta, poi ne ha costruito il modo di muoversi nello spazio, poi le relazioni con gli altri personaggi, infine una voce. Da questo processo sono infine nate storie che ogni personaggio narrerà in una partitura musicale complessa e variegata che vuole sottolineare il ruolo del gioco nella macchina scenica".

In scena quindi la trasformazione delle persone in personaggi così come sono nate, in un periodo di pandemia in cui vedersi, toccarsi, sentirsi sembrava solo un miraggio lontano. "La pandemia con tutte le sue barriere ha dato via libera alla fantasia e alla costruzione di un gruppo solido che nonostante le barriere ci ha creduto e si è rinsaldato proprio attraverso questa grande Arte che è il Teatro.La prenotazione è obbligatoria via sms o WhatsApp al numero 339-6267110. Per accedere all'evento è necessario essere muniti di Green Pass" - conclude.