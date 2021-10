Sviluppo economico: rifinanziato dalla Regione il fondo di rafforzamento patrimoniale di Ligurcapital

Il Comitato del fondo strategico, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha approvato il rifinanziamento di 3 milioni di euro del fondo Ligurcapital di rafforzamento patrimoniale, la cui dotazione originaria si attestava intorno ai 16 milioni di euro. “L’emergenza economica a cui hanno dovuto far fronte le imprese – spiega l’assessore Andrea Benveduti - ci aveva spinto, all’indomani del diffondersi dell’epidemia da Covid, e quindi delle limitazioni poste alla circolazione dal governo, a studiare interventi utili ad alleviare l’inevitabile crisi di cassa, con iniezioni di liquidità che non appesantissero ulteriormente la struttura debitoria del bilancio delle nostre attività”.



“Con quest’obiettivo è nato lo strumento di rafforzamento patrimoniale per la sostenibilità economico-finanziaria ed industriale delle start up e delle micro, piccole e medie imprese. Oggi, non solo constatiamo che è stato particolarmente apprezzato dalle imprese, visto l’elevato numero di richieste, ma andiamo ulteriormente a rafforzarlo per consentire l'accoglimento di tutte le 175 domande ritenute ammissibili” conclude l'assessore.