Anche il Comune di Bajardo approva il protocollo d'intesa per la valorizzazione della 'Ciclovia Bicknell'

L’Amministrazione comunale di Bajardo ha approvato la proposta di protocollo d’intesa per la realizzazione, lo sviluppo e la valorizzazione del percorso turistico ‘Ciclovia Bicknell per attività outdoor’.

La decisione rientra nella promozione del ‘Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria’ della Regione, cui possono partecipare gli Enti parco, i Comuni e le unioni di Comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche.

Tra gli obiettivi del ‘Patto’: promuovere la Liguria come un’unica destinazione, stimolare la creazione di prodotti turistici innovativi attraverso la collaborazione degli operatori e realizzare un sistema efficace di accoglienza. L’ambito territoriale che interessa il Bajardo e Bordighera, presenta peculiarità identitarie e di fruizione di elevata attrattività in campo ambientale, storico culturale ed enogastronomico. Nel comprensorio si stanno attivando investimenti e forme di associazionismo per lo sviluppo delle discipline outdoor.

I Comuni di Bajardo e Bordighera sono interessati da un obiettivo comune e intendono collaborare per attuare una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo ed omogeneo l’intero percorso denominato ‘Ciclovia Bicknell’, preservare e tutelare l’ambiente e la natura, governare l’incremento dell’afflusso turistico, valorizzare le attività sportive all’aria aperta e dare una connotazione unitaria all’offerta turistica outdoor.