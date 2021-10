Taggia approva maxi variazione di bilancio da 657mila euro, serviranno per i servizi ai bambini e le scuole

Grazie a una maxi variazione di bilancio, la giunta di Taggia ha dato il 'via libera' per procedere su numerosi lavori pubblici legati alle misure anti Covid. Stiamo parlando di ben 657.322 euro in entrata sull'anno in corso. Una misura approvata dal sindaco Mario Conio dietro cui troviamo il lavoro effettuato dalla consigliere comunale Chiara Cerri e dagli uffici.

La variazione prende forma dalle misure nazionali di sostegno ai Comuni, per spese e mancate entrate registrate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria. L'anno scorso, tramite questo fondo, Taggia si vide assegnare poco più di 1 milione e 108mila euro. Nel 2021, invece, sono arrivati nelle casse comunali, 47.690 euro come acconto in primavera e 331.888,02 euro in questi ultimi mesi.

L'importante somma servirà a coprire le spese per:

- l'adeguamento del parco giochi del Viale delle Palme ad Arma di Taggia con l'obiettivo di rivisitare questo spazio, ammodernandolo e creando un accesso diretto per la scuola primaria (270mila euro);

- interventi di panificazione dei locali comunali e delle scuole (23.061, 34 euro);

- una nuova tettoia per la scuola materna Corradi e la creazione di un'aula all'aperto (15.826,68 euro);

- allestimento di delle aree destinate alle manifestazioni in conformità alle linee guida anticontagio (13mila euro);

- interventi sulle aree esterne all'Asilo Nido per garantire distanziamento e sicurezza (10mila euro).

Il fondo si unisce all'avanzo di amministrazione di 106.173,32 euro. Soldi che verranno destinati analogamente all'ambito scolastico con due interventi:

- la recinzione dei campi sportivi tra la scuola G.B. Soleri e Ruffini di Taggia, in modo che possano essere usati solo in orario scolastico (50mila euro)

- la realizzazione di un'area polivalente alla scuola Regina Margherita (56.173,32 euro)

La maxi variazione abbraccia anche anche altri ambiti, sfruttando ulteriori fondi accantonati con destinazione d'uso: per opere di sistemazione del territorio e dell'ambiente a scopo preventivo da eventi calamitosi (40.390, 75 euro) e la manutenzione straordinaria su Darsena e Canale di ingresso (90.170, 48 euro).

In ultima analisi fanno capo anche i movimenti tra i vari capitoli e uffici, fino ad arrivare alla importante somma di oltre 657mila euro. In mezzo a tutto questo anche buone notizie in vista del Natale, perchè la variazione dà l'ok al finanziamento per ciò che riguarda allestimenti ed eventi nel mese di dicembre.