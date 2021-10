Sanremo: consiglio comunale contro l'ingresso dei privati in Rivieracqua, Ventimiglia “Ci batteremo contro la privatizzazione”

Ieri sera il consiglio comunale si è espresso all'unanimità dei presenti contro l'ingresso del socio privato in Rivieracqua votando l'ordine del giorno presentato dal consigliere Mario Robaldo che ha incassato anche il 'sì' di Liguria Popolare dai banchi dell'opposizione.

Assente al voto la Lega che però oggi interviene per voce del suo capogruppo Daniele Ventimiglia.

“Sono molto felice che l’amministrazione comunale abbia votato l’ordine del giorno presentato da Mario Robaldo sul mantenimento dell’acqua pubblica e per fare in modo che Rivieracqua rimanga cosa pubblica - dichiara il consigliere Ventimiglia il giorno dopo il consiglio - la Lega si batterà affinché Rivieracqua non venga privatizzata ai danni dei cittadini”.