Sanremo: a passeggio in città ma doveva scontare due anni di carcere, romeno fermato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato ieri un uomo colpito da un mandato di arresto europeo. Giovedì scorso, mentre la squadra volante svolgeva un servizio di perlustrazione lungo le vie cittadine, ha controllato una coppia di stranieri che passeggiava.

Dagli accertamenti e verifiche sulle banche dati è emerso che, sul capo dell’uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. In particolare il 43enne doveva espiare una pena di due anni di reclusione per aver condotto la propria auto senza patente e per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, tutti fatti accaduti nel suo paese di origine.

L’uomo è stato portato in carcere a disposizione della Corte d’Appello di Genova.