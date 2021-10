Molini di Triora: uomo cade con l'auto in una scarpata, ritrovato dopo diverse ore (Foto)

Mobilitazione di soccorsi a Molini di Triora per un uomo di 59 anni, ferito in un'auto finita in una scarpata sulla strada per Gavano. Non è chiara la dinamica dell'incidente ma sembra che del conducente non si avessero notizie dalla mattina e quindi nell'ambito di un'attività di ricerca si sia arrivati al ritrovamento del veicolo.



Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Verde Arma Taggia ed è stato allertato anche il soccorso alpino. Trovandosi in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, alzatosi in volo da Cuneo.

Nonostante siano passate diverse ore dall'incidente l'uomo è stato estratto dal mezzo, gravemente ferito ma cosciente. I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare la portiera dell'auto per poterlo estrarre. E' stato portato all'ospedale di Cuneo, in codice rosso di massima gravità.