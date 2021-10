Imperia: tamponamento in via Dolcedo, due feriti in modo lieve portati in ospedale (Foto)

Tamponamento tra due auto, nel primo pomeriggio di oggi in via Dolcedo a Imperia, poco sopra Caramagna. Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Hyundai ha frenato per evitare un gatto, quando da dietro è stato tamponato da una Peugeot.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Croce Bianca e Rossa di Imperia, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Fortunatamente i protagonisti dell’incidente non hanno riportato gravi ferite ma, due di loro sono stati portati in ospedale.

Sulla Hyundai viaggiavano padre, madre e il loro figlio piccolo.