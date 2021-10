Imperia: focus di Confindustria sulle imprese in provincia, buono l'andamento del turismo e dell'edilizia (Foto e Video)

Confindustria Imperia e Cribis, società del Gruppo CRIF e leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all’estero, hanno siglato un’importante collaborazione per fornire agli associati una serie di servizi utili per una conoscenza approfondita dei mercati e dello stato di solidità della aziende.

Nell’ambito della partnership Confindustria ha organizzato oggi pomeriggio un evento nel quale ha illustrato l’andamento economico della nostra provincia e ha premiato le aziende associate più meritevoli con il ‘CRIBIS Prime Company’. Nel corso dell’incontro è stata fatta l’analisi dell’andamento economico del tessuto imprenditoriale della Provincia di Imperia post pandemia. In collegamento dal Centro Studi di Confindustria è intervenuto Ciro Rapacciuolo, Senior Economist e Responsabile Congiuntura e Previsioni. A seguire anche Massimiliano Domizio, Senior Business Development e Manager Cribis e Barbara Amerio, Presidente di Confindustria Imperia.

Analizzando le imprese nella nostra provincia è emerso che sono attive 22.610, mentre sono 1.798 quelle inattive, 132 le sospese e1.094 quelle cessate. Tra queste troviamo il 2,62% che fattura fino a 10mila euro, l’1,40% che va dai 10mila ai 50mila, l’1,11% da 50mila a 100mila, il 3,6% tra 100mila e 500mila. A seguire l’1,22% tra 500mila e un milione di euro, l’1,28% tra un milione e 5 milioni, l’1,90% tra 5 e 10 milioni, l’1,80% tra 10 e 50 milioni e lo 0,2% oltre i 50. Queste sono tutte imprese che hanno dichiarato il loro bilancio.,

Quelle che hanno un fatturato stimato ma che non sono tenute a depositare il bilancio troviamo: il 5,02% tra i 10mila e i 50mila euro, il 27,92% tra 50mila e 100mila, il 39,76% (il numero superiore) tra 100mila e 500mila e l’1,86% tra 500mila e un milione.

In provincia troviamo 58 società di capitali che hanno un fatturato tra 1 e 5 milioni di euro mentre sono 27 quelle tra 500mila e un milione, 25 tra 100mila e 500mila euro, 18 tra 10 milioni e 50, 6 tra 40 e 250, altre 6 sopra i 250.

Come sono suddivise, in settori, le aziende della nostra provincia? Guida il commercio al dettaglio con il 23,9%, seguito da servizi non finanziari con il 22%. L’edilizia è al 21,7%, l’agricoltura al 14,5%, i servizi finanziari al 7,3, l’industria al 4,8 e i trasporti e la distribuzione al 2,3%.

Buona la internazionalizzazione delle imprese con oltre 14mila che raggiungono il 65% mentre sono ben 18mila quelle che arrivano all’80% della digitalizzazione. Anche l’innovazione è buona con 13.500 imprese che arrivano al 60%. I dati turistici ufficiali, al momento sono fermi a luglio e confermano una buona ripresa nell’estate. Sono 2.390 le imprese che, in provincia di Imperia, si occupano di turismo.

L’edilizia è, da sempre, un settore trainante dell’economia. Con i dati ufficiali che arrivano fino a giugno, emerge una ripresa rispetto agli anni scorsi: il mese di gennaio ha visto 507 imprese e 1.953 operai rispetto a 472 e 1.795 del 2020. Anche i numeri dei mesi successivi del 2021 vedono un aumento, sia di imprese che di operai. A giugno erano rispettivamente 540 e 2.068 rispetto a 505 e 1916 del 2020 e 504 e 1.859 del 2019.

Anche la massa salari è positiva. Dopo il calo del 5,63% (da 30 milioni a 28) tra 2019 e 2020, quest’anno si conta su un saldo positivo del 24,96%, passando da 20 milioni a quasi 26, in un lasso di tempo compreso tra ottobre e giugno.

Importanti anche i dati sul turismo nautico, con la Liguria che è la prima regione italiana per numero di unità da diporto immatricolate. Sono ben 18.296, davanti alle 15mila della Campania e le 10mila del Lazio. Nella filiera nautica la Liguria è la quarta per numero di addetti e prima per quota percentuale sul totale degli addetti regionali.

Al termine della serata il prestigioso riconoscimento di massima affidabilità commerciale ‘Cribis Prime Company’ è stato assegnato alle seguenti imprese: C.& C. Sistemi, Calcestruzzi della Val Roya, Cantieri del Mediterraneo Cantieri di Imperia, Clas, Diemme Fiori, Essegi Computer, G.Alberti & C., Icems, Icoel, Laboratorio Farmaceutico, Linfa, Mastelli Munters Italy, Nazionale Spa, Pandorà, Santa Vittoria, Tesorini e Tpi-Srl.