Il consiglio comunale di questa sera si è aperto con la surroga del consigliere comunale dimissionario Federica Cozza che ha lasciato il proprio posto per via di un nuovo incarico professionale incompatibile.

Al suo posto è entrato in consiglio, Marco Stella, primo dei non eletti tra le fila della Lega, partito con il quale Federica Cozza era stata eletta.

Con l'ingresso di Stella la Lega torna il primo gruppo dell'opposizione con tre consiglieri comunali.