Sanremo: lettera di Biancheri a Mangiante, Ventimiglia “Finalmente il sindaco ascolta le opposizioni”

“Finalmente il sindaco Biancheri ascolta le opposizioni, in particolare Lega e Andrea Artioli per Liguria Popolare”.

Con queste parole il consigliere di minoranza Daniele Ventimiglia (Lega) commenta la notizia in merito alla lettera che il sindaco Alberto Biancheri ha inviato al presidente del Cda di Rivieracqua, Gian Alberto Mangiante, per chiedere un ripensamento sull'ingresso del socio privato.

“Rivieracqua è una società che andrà a fatturare oltre 49 milioni di euro e sarà sostenibile per i cittadini - prosegue Ventimiglia - senza aumenti per creare profitto al socio privato, come succede nel genovese”.