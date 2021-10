Bordighera: convocato per mercoledì prossimo (ore 19) il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per mercoledì 3 novembre alle 19 il Consiglio comunale di Bordighera, che si svolgerà nella sala Rossa di Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele.

All’ordine del giorno una serie di ratifiche al Bilancio triennale alle quali seguirà la discussione sul Dup, il Documento unico di programmazione 2022-2024. Oltre a due riconoscimenti di debiti fuori bilancio è prevista anche la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Sarà quindi la volta dei criteri per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali o dei servizi socio-educativi domiciliari e territoriali e della Convenzione tra i Comuni di Bordighera e Vallebona per la gestione del trasporto scolastico.

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’acquisizione al patrimonio indisponibile del bene confiscato dalla criminalità organizzata sito nel territorio del Comune di Bordighera trasferito con decreto dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione, l’adesione alla trasformazione della società per la promozione dell'università dell'imperiese in fondazione di partecipazione e il nuovo regolamento di video sorveglianza.

Sarà quindi la volta delle Mozioni, con quella presentata dal gruppo consiliare ‘Semplicemente Bordighera’ in merito ai nuovi treni regionali che potrebbero non percorrere l'intera tratta sino a Ventimiglia per motivi tecnici.

Si passera alle Interpellanze, tra le quali quella del gruppo misto, in merito alla richiesta fondi per manutenzione spiagge; successivamente l’Interpellanza di ‘Semplicemente Bordighera’ in merito al centro sportivo Zaccari, del gruppo misto sullo stato di abbandono, disordine, mancanza di pulizia e di igiene in via Bigarella, via Aldo Moro e via Palermo.

Altra Interpellanza del gruppo misto sullo stato di degrado del palazzetto dello sport di via Diaz e di ‘Semplicemente Bordighera’ sulla gestione del palazzetto. Altre Interpellanze di ‘Civicamente Bordighera’ sulla mancata presentazione di proposte da parte dell'amministrazione per l'inserimento del programma regionale di rigenerazione urbana, sulla gestione inadeguata del patrimonio parcheggi a Bordighera, sull'impegno preso dal Sindaco nella riunione della commissione per l'urbanistica a dare al palazzo del parco anche una destinazione turistico congressuale.

Sarà la volta dell’Interpellanza del gruppo consiliare ‘Semplicemente Bordighera’ sulla bacheca ubicata sul piazzale Cian degli Innamurai, un’altra sul cimitero in Arziglia, sui fondi PNRR e sulla manutenzione delle strade, marciapiedi, delle panchine.