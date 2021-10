Sanremo: domani in Consiglio il Comune conferirà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Sanremo conferirà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. La cerimonia avverrà domani pomeriggio, in apertura del Consiglio comunale convocato a Palazzo Bellevue alle 17.30.

L'iniziativa ricorre nel centenario del Milite Ignoto che cade il 4 novembre prossimo, quando sarà celebrato all’Altare della Patria il ricordo della salma del soldato sconosciuto divenuto simbolo dei tanti caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Nell’ambito delle varie iniziative commemorative, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha segnalato a tutti i sindaci l’iniziativa promossa dal Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia, con l’intenzione di conferire al Milite Ignoro proprio la cittadinanza onoraria.

E l’Amministrazione comunale ha risposto positivamente organizzando per domani la consegna di una targa alla memoria del Milite Ignoro al tenente colonnello Enrico Ciucci, comandante della Base Logistica Addestrativa di Sanremo.

“E’ un importante riconoscimento – commentano il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande – perché anche Sanremo vuole unirsi alla commemorazione del 4 novembre, che tanto significato ha per la nostra storia. Il Milite Ignoto è un simbolo del nostro Paese, emblema dei militari caduti in guerra. Sanremo è orgogliosa di ricordarlo nella sede istituzionale per eccellenza, il Consiglio comunale”.