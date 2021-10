Costituita a Imperia la categoria regionale dei ‘Frantoiani’ della Confartigianato, Fresia “Facciamo squadra”

“I nostri numeri sono sempre più importanti, dopo la costituzione della categoria su base regionale contiamo infatti più di 80 frantoi in tutta la Liguria”. A dichiararlo è Federico Fresia, presidente regionale dei frantoiani della Confartigianato, dopo l’assemblea che si è svolta ad Imperia. Un incontro che ha visto alcune imprese presenti presso l’aula dell’ex Tribunale in piazza De Amicis ed altre collegate in videoconferenza dal resto della Liguria.

“Anche i colleghi della provincia di La Spezia non sono infatti voluti mancare all’assemblea e si sono collegati da remoto – ha aggiunto Fresia – Il nostro impegno è quello di riuscire, con tutta la filiera olivicola, a trovare un quadro di insieme per cercare di risolvere i problemi della categoria. Il concetto è infatti quello di fare gruppo per trovare congiuntamente strade comuni per ottenere gli obiettivi prefissati”.

All’incontro della Confartigianato è anche intervenuto, collegato in videoconferenza, l’assessore regionale Marco Scajola che ha portato il saluto istituzionale della Regione Liguria ed ha confermato la disponibilità a recepire ed affrontare eventuali problemi o esigenze della categoria. Durante l’assemblea si è discusso dei prezzi di molitura, per i quali è stato deciso di lasciare i prezzi invariati rispetto allo scorso anno, e sono state presentate le opportunità legata al credito ed ai bandi presenti, per le quali la Confartigianato può fornire informazioni e assistenza a tutte le imprese.

“Siamo soddisfatti per la grande partecipazione a questa riunione e per l’essere riusciti ad incontrarci anche in presenza, e non solo in video collegamento, dopo che le ultime volte non era stato possibile – ha commentato il direttore di Confartigianato Imperia Barbara Biale – Questo rappresenta il senso di un ritorno alla normalità. Come Confartigianato siamo sempre al fianco delle imprese, alle quali forniamo assistenza per affrontare le problematiche che possono incontrare le varie categorie, dando loro risposte e soluzioni. La categoria dei frantoiani risulta strategica per l’economia del nostro territorio. Dopo questo appuntamento saranno quindi aperti ragionamenti di filiera da cui potranno derivare molte opportunità per tutto il settore”.