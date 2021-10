Sanremo: estate positiva per gli incassi del Casinò, Battistotti "Ora puntiamo sulle feste di fine anno" (Video)

Ci si avvia verso la fine del 2021 ed è tempo di bilanci, in questo caso ‘estivi’ per il Casinò di Sanremo. Con il presidente del Cda, Adriano Battistotti, abbiamo cercato di capire come sono andate le cose nella bella stagione di quest’anno, sicuramente positiva rispetto al 2020 ma anche facendo i raffronti con l’anno precedente, quello che ha preceduto il periodo Covid.

“Dal 7 giugno, giorno della riapertura, a oggi abbiamo avuto davvero un’ottima affluenza, coincidente con l’arrivo di molti turisti che quest’anno hanno rinunciato a località lontane o esotiche per le vacanze estive. Gli incassi sono stati eccellenti e abbiamo ottenuto guadagni anche riducendo un po’ i costi”.

Sicuramente tra settembre e ottobre c’è una riduzione degli introiti che è fisiologica, ma con il mirino puntato sulle feste di fine anno: “In quel periodo investiremo anche in termini di ospitalità e manifestazioni, anche se non ce ne dimentichiamo in questo periodo, nel quale organizziamo cene, gala enogastronomici e altro per attirare la clientela. Sicuramente il periodo autunnale ha da sempre una certa flessione”.

Un’estate assolutamente positiva, quindi, che fa ben sperare per la casa da gioco matuziana, rimasta chiusa per tanti mesi tra ottobre e maggio a causa del Covid. Una serie di mancati incassi che, ovviamente, non potranno essere più trovati nei prossimi mesi. Ma, il periodo appena trascorso fa ben sperare per l’azzardo matuziano che, di fatto, è l’azienda più importante per una città turistica come Sanremo.