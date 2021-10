Appresa la notizia della morte del Sindaco di Mentone, Jean-Claude Guibal, il suo collega di Airole, Maurizio Odoero ha espresso parole di cordoglio.

"Io e la mia Amministrazione si unisce al grande dolore dei famigliari e dei cittadini di Mentone in questo triste momento per la sua scomparsa, dopo aver amministrato da più di trent'anni con impegno e per aver valorizzato la città".