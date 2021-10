Sanremo: 200 partecipanti per la manifestazione 'No green pass' in piazza Colombo

Circa 200 persone questo pomeriggio si sono radunate in piazza Colombo a Sanremo per dire no al green pass obbligatorio. I militanti si sono riuniti in una sorta di catena umana, hanno intonato dei mantra e hanno ricordato anche il caso di Riccardo Ventre 18enne ricoverato d'urgenza nel reparto di Neurologia ad Imperia, 15 giorni dopo la prima dose di vaccino. Lo stesso ragazzo dal letto d'ospedale aveva denunciato una possibile correlazione, a oggi non comprovata da ASL che sta indagando sull'accaduto. Il presidio di piazza Colombo si è svolto in modo pacifico e senza alcun problema di ordine pubblico.