Tanti clienti italiani e stranieri tra i banchi del mercato di Ventimiglia (Foto)

Ritorna il mercato di Ventimiglia, per la verità non è mai andato via veramente, ma quello che si vede oggi fa ben sperare nel futuro dopo la pandemia. Ciò che riecheggia per le sue strade, voce degli ambulanti a parte, sono le parole dei clienti francesi e qua e là si possono ascoltare lingue provenienti anche da altre nazioni.



Segnali di una lenta ripresa sebbene soltanto in alcuni tratti il mercato ricordi l'affluenza dei bei tempi. Tutto appare più naturale e gli avventori, muniti di mascherina, si avvicinano ai banchi senza troppo timore. Di tanto in tanto si sente perfino il dialogo di una contrattazione.

Agli angoli delle strade e lungo il percorso drappelli delle forze dell'ordine garantiscono la sicurezza e il controllo della situazione.

In vista del periodo di Natale i commercianti ben sperano in quanto ad affari. L'auspicio naturalmente è che questa attrazione della città di confine, famosa da sempre, possa ritornare velocemente ai vecchi fasti.